Варламов высказался о случае с паралимпийской чемпионкой, которую не пустили в рязанский ТРЦ

Рязанскую участницу Паралимпиады Светлану Коновалову на коляске не пустили в ТРЦ «Премьер». Продавец заявила, что у них узкие проходы и нет одежды нужного размера.

Блогер Илья Варламов высказался о случае с паралимпийской чемпионкой Светланой Коноваловой, которую не пустили в магазин в ТРЦ «Премьер» из-за коляски. Он опубликовал мнение в stories Instagram.

«Жесть какая! Девушку не пустили в магазин в инвалидной коляске. Надеюсь, эту шарагу закроют, раз они не могут обслужить всех покупателей», — написал Варламов.

Напомним, рязанскую участницу Паралимпиады Светлану Коновалову на коляске не пустили в ТРЦ «Премьер». Продавец заявила, что у них узкие проходы и нет одежды нужного размера. После скандала Коновалова попросила помощи у депутата Госдумы. Скандал прокомментировала уполномоченный по делам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Светлана Коновалова поблагодарила рязанцев за массовую поддержку.