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Автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость
С 16 по 18 июля ГИБДД проведет комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С 16 по 18 июля ГИБДД проведет комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. За повторное нарушение, либо повторный отказ от освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.

Рязанских водителей просят сообщать об известных фактах управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в полицию.