Автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость
С 16 по 18 июля ГИБДД проведет комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Автоинспекторы проверят рязанских водителей на трезвость. Об этом
С 16 по 18 июля ГИБДД проведет комплексные мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. За повторное нарушение, либо повторный отказ от освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность.
Рязанских водителей просят сообщать об известных фактах управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения в полицию.