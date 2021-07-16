В Сасове вспыхнула пилорама

В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал. На место выезжали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.

В четверг, 15 июля, в Сасове сгорела пилорама. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 19:22. На момент прибытия в 19:28 горела деревянная хозпостройка размером 16×18 метров.

В 20:22 горение было локализовано, в 22:40 — ликвидировано открытое горение. В 6:50 — пожар был потушен полностью. Его площадь составила 400 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что во время пожара никто не пострадал.

На место выезжали 29 человек личного состава и восемь единиц техники.

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