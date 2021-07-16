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В Сасове полицейские пресекли конфликт между отцом и дочерью
Мужчина угрожал зарезать дочь и жену, потому что им не нравилось его пристрастие к алкоголю.

В Сасове полицейские пресекли конфликт между отцом и дочерью. Подробности в пятницу, 16 июля, приводит региональное управление МВД.

В полицию с заявлением обратилась супруга мужчины. Она сообщила, что ее муж постоянно выпивает, и это не нравится ей и 23-летней дочери. В очередной раз, когда мужчина пришел домой в нетрезвом состоянии, между родственниками произошел конфликт. Тогда разъяренный отец схватил нож и замахнулся на жену. Женщина выбежала на лестничную площадку и стала звать на помощь соседей.

В квартире, помимо взрослых, находились маленькие дети с 23-летней рязанкой. Она заперла детей в комнате, чтобы агрессивный отец не навредил несовершеннолетним.

Не найдя супругу в квартире, 61-летний мужчина переключился на дочь, угрожая ее зарезать ножом.

Дебошира задержали, нож изъяли. В отношении пожилого рязанца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.