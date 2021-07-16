В рязанской области с начала года погибли 11 детей

Об этом рассказали на семинаре-совещании общественных помощников уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области.

В рязанской области с начала года погибли 11 детей. Об этом сообщил телеканал ТКР.

В четверг, 16 июля, состоялся семинар-совещание общественных помощников уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области. В ходе семинара обсуждали физическое и психическое здоровье детей.

Так, было озвучено, что с начала года в регионе трое детей погибли в ДТП, трое утонули, пятеро выпали из окна.

Для снижения несчастных случаев с детьми в школах региона ведется работа по предотвращению конфликтных ситуациях с учениками и уителями. Также предлагается ограничить доступ для несовершеннолетних на опасные и заброшенные объекты.

Рязанам посоветовали больше разговаривать со своими детьми, узнавать их интересы.