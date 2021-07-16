В Рязанской области пройдут сухие грозы
На территории Рязанской области сухие грозы возможны до воскресенья, 18 июля. Рязанцам посоветовали следить за погодой и при ударах грома или скоплении кучерявых облаков покинуть открытые участки местности, соблюдая меры предосторожности.
В Рязанской области пройдут сухие грозы. Об этом
Синоптики объяснили, что сухие грозы — редкое явление. Они возникают в изолированных кучево-дождевых облаках при высокой температуре (выше +28 градусов) и низкой влажности приземного воздуха. Нижняя граница облаков находится выше 1 500 метров, поэтому капли дождя успевают испариться. Молния при сухой грозе может попасть в любой объект на земле и вызвать пожар.
На территории Рязанской области сухие грозы возможны до воскресенья, 18 июля. Рязанцам посоветовали следить за погодой и при ударах грома или скоплении кучерявых облаков покинуть открытые участки местности, соблюдая меры предосторожности.