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В рязанской области поменяли дорожный знак о фотовидеофиксации, но внешне он остался прежним
В Рязанской области сейчас 143 стационарных видеокамеры. Но есть еще и мобильные камеры — так называемые «треноги» и «скворечники». Как видеокамеры приносят прибыль частному бизнесу, читайте в разделе «Публикации».

В Рязанской области устанавливают новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация». Внешне он ничем не отличается от известного всем водителям знака 8.23 «Фотовидеофиксация». Этот знак объяснял, что за ним запрещено, например, превышать определенную скорость. И что нарушение фото-видео-фиксируется. Теперь же знак можно вывешивать без оповещения, за чем наблюдают и не в конкретном месте, а в начале отрезка дороги, где работают устройства.

В Рязанской области сейчас 143 стационарных видеокамеры. Но есть еще и мобильные камеры — так называемые «треноги» и «скворечники». Как видеокамеры приносят прибыль частному бизнесу, читайте в разделе «Публикации».