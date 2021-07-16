В рязанской области поменяли дорожный знак о фотовидеофиксации, но внешне он остался прежним
В Рязанской области сейчас 143 стационарных видеокамеры. Но есть еще и мобильные камеры — так называемые «треноги» и «скворечники». Как видеокамеры приносят прибыль частному бизнесу, читайте в разделе «Публикации».
В Рязанской области устанавливают новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация». Внешне он ничем не отличается от известного всем водителям знака 8.23 «Фотовидеофиксация». Этот знак объяснял, что за ним запрещено, например, превышать определенную скорость. И что нарушение фото-видео-фиксируется. Теперь же знак можно вывешивать без оповещения, за чем наблюдают и не в конкретном месте, а в начале отрезка дороги, где работают устройства.
В Рязанской области сейчас 143 стационарных видеокамеры. Но есть еще и мобильные камеры — так называемые «треноги» и «скворечники». Как видеокамеры приносят прибыль частному бизнесу, читайте в разделе «Публикации».