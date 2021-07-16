В Рязанской области ожидается жара до 33 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области ожидается жара до 33 градусов. Прогноз погоды
В субботу, 17 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы.
Ветер северо-западный, ночью 1-5 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +15…+20 градусов, днем жара +28…+33 градусов.
В лесах области высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.