В Рязани нашли заросли борщевика

Борщевик является ядовитым растением, при контакте с ним на коже возникают волдыри и ожоги. В жаркую погоду достаточно пройти рядом, чтобы эфирные масла осели на коже. Дышать рядом с растением также опасно.

В Рязани нашли заросли борщевика. Об этом сообщает ГТРК ОКА.

Заросли борщевика обнаружили в мемориальном парке героев отечественной войны 1812 года. Коммунальщики борются с ним при помощи раствора уксусной кислоты с солью. Растения полностью срубают, а раствор заливают в корневую систему.

Также сообщается, что борщевик разросся около детского сада № 123 по улице Гагарина. После жалоб местных жителей большие растения вырубили.

Заросли борщевика заметили и на Московском шоссе, напротив остановки «Народный бульвар».

Ответственными за борьбу с борщевиком являются управляющие компании и муниципалитеты. Жители Рязани решили создать карту с указанием зарослей ядовитого растения.

Борщевик является ядовитым растением, при контакте с ним на коже возникают волдыри и ожоги. В жаркую погоду достаточно пройти рядом, чтобы эфирные масла осели на коже. Дышать рядом с растением также опасно.