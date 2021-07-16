В Рязани ищут свидетелей избиения девушки
Инцидент произошел в среду, 14 июля, в 18:30 в поселке Варские около магазина «Магнит». По словам очевидцев, девушку избил пьяный водитель за высказанное замечание.
В Рязани ищут свидетелей избиения девушки. Об этом сообщили очевидцы в
Инцидент произошел в среду, 14 июля, в 18:30 в поселке Варские около магазина «Магнит». По словам очевидцев, девушку избил пьяный водитель за высказанное замечание.
«Девушка сделала замечание пьяному водителю, на что получила удары в лицо, упала, получила удары в живот и грудину с ноги, встав, побежала к машине, чтобы взять телефон и вызвать полицию, ее догнал и еще настучал. Хотим найти пару, которая заступилась», — отмечает рязанка Елизавета Романова.
Свидетелей конфликта просят обращаться по телефону