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В России предложили поменять правила поступления в вузы
Помимо прочего предполагается, что абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать — ЕГЭ, общеобразовательного вступительного, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профобразования.

Минобрнауки предложило внести изменения в правила приема абитуриентов в вузы. Соответствующий документ в пятницу, 16 июля, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что абитуриенты смогут выбрать, по результатам какого экзамена поступать — ЕГЭ, общеобразовательного вступительного, проводимого вузом, или вступительного испытания на базе профобразования.

«В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов, которые имеются у поступающего и составляют не менее установленного организацией минимального количества баллов», — говорится в документе.

Также в министерстве предложили изменить условия подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» и разрешить абитуриенту предоставлять лишь информацию, а не сам документ об образовании.

Помимо всего прочего, в ведомстве предложил продлить основной этап зачисления в вузы с 3 по 9 августа. Предположительно, нововведение начнут действовать в 2022/23 учебном году.