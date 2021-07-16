В Песочне изменят движение транспорта из-за перекрытия дороги
Также из-за ремонта тепловых сетей на участке Новой улицы и закрытием движения транспорта от пересечения с улицы Урицкого до пересечения с улицей Циолковского с 10:00 17 июля до 24:00 9 изменится движение транспорта:
На перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии с 6:00 до 23:00 17 июля закроют движение транспорта. Об этом сообщил
Из-за перекрытия изменится движение общественного транспорта.
Автобусы
- №6 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Завод Теплоприбор» проследуют по улицам Новоселов, Советской Армии, проезду Яблочкова, Куйбышевскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
- №№8, 16, 17 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» поедут по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- №№4,20 на участке пути между остановками «Большая улица» и «Приобанк» поедут по Муромскому шоссе, Солотчинскому шоссе, улице Есенина, (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.
Маршрутки
- №№32М3, 33 М², 46 М², 47 М², 53 М², 65 М², 66 М², 77 М², 96 М², 98аМ2, 99 М² на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» проследуют по улицам Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- №41М2 на участке пути между остановками «Большая улица» и «Кальное» проследуют по Большой улице, улицам Тимакова, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;
- №№75М2, 91 М² на участке пути между остановками «Большая улица, 90» и «Кальное» следуют по Большой улице, улицам Тимакова, Новоселов, Тимуровцев, Касимовскому шоссе (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.
Также из-за ремонта тепловых сетей на участке Новой улицы и закрытием движения транспорта от пересечения с улицы Урицкого до пересечения с улицей Циолковского с 10:00 с 17 июля до 24:00 9 августа изменится движение транспорта:
Автобусы
- №№4, 6, 17, 20 при движении от остановки пункта «Кальное» следуют по: Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.
Маршрутки
- №№32М3, 33 М², 77 М², 96 М², 98 М² при движении от остановки «Автобусный парк» проследуют по: Новой улице, улицам Лермонтова, Электрозаводской, Циолковского (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- №№47М2, 53 М² при движении от остановки «Театральная площадь» поедут по улицам Циолковского, Электрозаводской, Лермонтова, далее по своим маршрутам.