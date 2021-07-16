В квартире рязанца в центре города нашли коноплю и псилоцибиновые грибы
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В квартире рязанца в центре города нашли коноплю и псилоцибиновые грибы. Об этом
Неработающий 27-летний молодой человек в своей квартире на Первомайском проспекте выращивал марихуану. Оперативники обнаружили в его доме емкость с кустом каннабиса, а также 378 граммов готового наркотика, который он изготовил ранее. Также у рязанца изъяли два грамма грибов, содержащих псилоцибин.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.