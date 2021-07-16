В Горроще «Шкода» сбила пешехода
ДТП произошло в четверг, 15 июля, в 13:00 в Рязани у дома №19 по улице Черновицкой. 34-летний рязанец на Skoda Superb ехал задним ходом и сбил 65-летнюю женщину.
В Рязани на улице Черновицкой сбили пешехода. Об этом сообщила
ДТП произошло в четверг, 15 июля, в 13:00 в Рязани у дома №19 по улице Черновицкой. 34-летний рязанец на Skoda Superb ехал задним ходом и сбил 65-летнюю женщину.
Она получила травмы, ей оказали медпомощь.
По факту ДТП проводят проверку, обстоятельства уточняются.