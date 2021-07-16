В центре Рязани закрыли старое бомбоубежище

Вход заварили для того, чтобы несовершеннолетние перестали играть в небезопасном месте.

Вход в подземную кирпичную галерею на улице Нижне-Трубежной, за Борисоглебским собором, закрыли металлическим листом.

Это помещение старого бомбоубежища, которое использовалось расположенным рядом в советские времена Загородным спиртзаводом — здесь его рабочие должны были спасаться в случае войны. Со временем часть галереи обвалилась.

Когда завод был закрыт и снесен, а на его месте выстроен жилой комплекс «Борисоглебский», в подземелье начали часто лазить подростки из окрестных домов. Помещение оказалось замусорено пластиковыми бутылками и целлофановыми пакетами.

Вход заварили для того, чтобы несовершеннолетние перестали играть в небезопасном месте.