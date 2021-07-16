Специалист оценила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированного

В США начали исследование среди 12 000 студентов колледжей и университетов

Мнение экспертов о «носительстве» COVID-19 после вакцинации разделилось. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист Минздрава по профилактической медицине Лейла Намазова-Баранова в интервью « Российской газете ».

«Есть научные работы, свидетельствующие о том, что после вакцинации не удается полностью избавиться от носительства, но есть и иные результаты», — отметила доктор.

В качестве примера она рассказала о проведенном израильскими учеными исследовании. Согласно которому, вирусная нагрузка при заражении привитых ниже, чем у невакцинированных людей. Это значит, вакцинация существенно снижает передачу вируса.

Намазова-Баранова отметила, что для подтверждения этого результата 23 марта 2021 года в США начали исследование среди 12 000 студентов колледжей и университетов, 6000 из которых получат вакцинацию сразу, а вторая половина через 4 месяца. Помимо этого специалисты обследуют родственников и друзей участников эксперимента.

«По окончании исследования ответ на данный вопрос будет более очевиден. Хотя понятно: при вакцинации 60-72% населения вопрос носительства и возможной передачи вируса исчезнет сам собой» — уверенна Намазова-Баранова.