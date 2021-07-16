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Скопинская прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с десятилетним ребенком
Расследование уголовного дела по факту массовой аварии, в которой погибли десятилетний ребенок и 50-летняя женщина, взяло на контроль прокуратура по Скопинскому району.

Скопинская прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП с десятилетним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Расследование уголовного дела по факту массовой аварии, в которой погибли десятилетний ребенок и 50-летняя женщина, взяло на контроль прокуратура по Скопинскому району.

Напомним, ДТП произошло в четверг, 15 июля. Водитель грузового автомобиля Volvo FH не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с Chevrolet Niva. По инерции машина столкнулась с Nissan Tiida. В результате столконовения погибли два пассажира Chevrolet Niva — 10-летний ребенок и 50-летняя женщина.