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Рязанка разбила чужой смартфон и получила 10 месяцев исправительных работ
45-летняя жительница поселка Мурмино из-за конфликта на почве ревности разбила смартфон мужчины. В ходе расследования рязанка полностью признала свою вину.

Рязанка разбила чужой смартфон и получила 10 месяцев исправительных работ. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2020 года 45-летняя жительница поселка Мурмино выпивала в компании знакомых. В ходе застолья между женщиной и мужчиной из-за ревности возник конфликт. В результате женщина выхватила у мужчины из рук телефон и разбила его об стену, причинив ему ущерб в размере 12 339 рублей 38 копеек.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ.

В ходе расследования рязанка полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.