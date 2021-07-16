Рязанцам разъяснили, как получить пособия на детей и беременных

Заявление на выплату всех перечисленных пособий можно оформить через портал госуслуг при наличии подтвержденной записи либо во всех клиентских службах Пенсионного фонда. В документе должно быть указано место регистрации заявителя, либо адрес его фактического проживания.

​15 июля отделение Пенсионного фонда России по Рязанской области провело прямой эфир в официальной группе в «ВКонтакте», посвященный особенностям выплаты пособий беременным и родителям детей от 8 до 16 лет, а также единовременной выплате в сумме 10 тысяч рублей к новому учебному году.

Заместитель управляющего отделением Ирина Шитова подробно рассказала о том, кто имеет право на пособия, как можно оформить заявление на выплаты и каким образом можно получить причитающиеся от государства деньги.

По словам Шитовой, право на выплату пособия имеют женщины со сроком беременности от 6 недель, вставшие на учет не позднее 12 недель от ее начала. Размер ежемесячной выплаты для этой категории граждан — 50% регионального прожиточного минимума для взрослых, то есть 5800 рублей. Эти деньги женщины будут получать с месяца, в который было подано заявление. Если рождение ребенка произойдет в начале месяца, мама все равно получит пособие за полный месяц.

Пособие на детей от 8 до 16 лет, живущих в неполных семьях, родитель сможет получить, если в свидетельстве о рождении указан только он либо другой родитель умер или признан безвестно отсутствующим. Право на пособие возникает у попечителей, усыновителей и опекунов, а также при условии, что другой родитель обязан выплачивать алименты по решению суда.

Размер этого пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей, то есть 5449 рублей 50 копеек. Если в неполной семье живут несколько детей, то выплата будет назначена на каждого ребенка соответственно возрасту.

Право на выплату указанных пособий имеют граждане, чей среднедушевой доход не превышает 10 785 рублей на человека. Сумма доходов подсчитывается за 12 месяцев, причем анализируемый период должен оканчиваться за 4 месяца до начала выдачи пособия.

Кроме того, специалисты проверяют нуждаемость беременных женщин, их мужей и родителей детей из неполных семей, запрашивая сведения о наличии в их собственности квартир, домов, земельных участков и транспортных средств

Ирина Шитова сообщила, что сейчас на рассмотрении регионального отделения Пенсионного фонда находится около 1000 заявлений от беременных и 8000 запросов от родителей детей из неполных семей.

Что касается одноразовых пособий на детей от 6 до 18 лет, то на них имеют права родители детей, которым исполнилось или исполнится 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно и кому исполнилось 18 лет не ранее 3 июля этого года. Деньги переводятся на банковскую карту любой платежной системы, зарегистрированной в России. Заявление на выплату можно подать с 15 июля по 1 ноября. Деньги в размере десяти тысяч рублей будут перечисляться в период с 16 августа по 31 декабря.

Заявление на выплату всех перечисленных пособий можно оформить через портал госуслуг при наличии подтвержденной записи либо во всех клиентских службах Пенсионного фонда. В документе должно быть указано место регистрации заявителя либо адрес его фактического проживания.