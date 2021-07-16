В Рязанской области на железной дороге травмы получила 14-летняя девочка
Девочка поступила в Ряжский межрайонный медицинский центр с серьезными травмами поздно вечером 15 июля. По предварительной информации, она с подругой приехала в Ряжск в гости из Старожиловского района. Девочки вместе с местными друзьями проводили время на недействующем путепроводе станции Ряжск-1, на 314 километре Московской железной дороги.
В четверг, 15 июля, в Ряжском районе на железной дороге травмы получила 14-летняя девочка. Об этом пишет ИД «Пресса».
Девочка поступила в Ряжский межрайонный медицинский центр с серьезными травмами поздно вечером 15 июля. По предварительной информации, она с подругой приехала в Ряжск в гости из Старожиловского района. Девочки вместе с местными друзьями проводили время на недействующем путепроводе станции Ряжск-1, на 314 километре Московской железной дороги.
Около 22 часов она упала с высоты более пяти метров. Ее доставили в реанимацию Ряжского ММЦ в тяжелом состоянии, а затем перевеои в Рязань.
Обстоятельства уточняются.