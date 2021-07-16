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В России продлили срок действия паспортов, которые подлежат замене
Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. У россиян теперь есть возможность менять документ в течение трех месяцев по достижении 20 и 45 лет.

В России продлили срок действия паспортов, которые подлежат замене для граждан 20 и 45 лет. Они будут действовать еще 90 дней, сообщил сайт правительства России.

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. У россиян теперь есть возможность менять документ в течение трех месяцев по достижении 20 и 45 лет.

Также продлевается срок подачи заявления для того, чтобы получить паспорт 14-летним гражданам. Срок увеличили с 30 до 90 дней.

Нововведения вступают в силу с момента публикации.

Также с 1 июля 2022 года срок оформления российского паспорта составит не больше пяти рабочих дне. Сейчас срок занимает десять дней, если документы предоставили по месту жительства, а 30 дней — во всех остальных случаях.