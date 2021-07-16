Николай Любимов открыл новый элеватор в Ряжском районе

Благодаря инвестору в Рязанской области существенно выросла площадь пахотных земель

Николай Любимов принял участие в запуске нового современного элеватора с зернохранилищем емкостью 150 тысяч тонн в Ряжском районе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Губернатор отметил, что проект реализован во многом благодаря эффективному партнерству региона, инвестора — ООО «Агропромкомплектация — Рязань», строителей и Россельхозбанка, который предоставил льготный инвестиционный кредит. «Все сработали четко, слаженно и оперативно. В августе прошлого года закладывался первый символический камень в фундамент элеватора. Прошло меньше года, и комплекс уже запускается в работу, до начала уборочной кампании, как и обещал инвестор», — подчеркнул Николай Любимов.

Губернатор напомнил, что благодаря инвестору у нас существенно выросла площадь пахотных земель. Только в 2020 году в Рязанской области введена в оборот 31,5 тысяча гектаров, из них более 8% - вклад группы компаний «Агропромкомплектация».