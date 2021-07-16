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«Мармакс» презентовала новый дом «Достояние на Чапаева» в Рязани
«Достояние на Чапаева» — это первый в Рязани жилой дом с благоустроенным двором, расположенном на стилобате. Ландшафтный дизайн продуман так, чтобы двор стал единой природной экосистемой с газоном, кустарниками и деревьями, в том числе крупномерными. В проекте благоустройства максимально используются натуральные материалы — декинг, щепа, каменная крошка.

Инвестиционно-строительная группа «Мармакс» провела презентацию своего нового жилого дома «Достояние на Чапаева». Восьмиэтажный дом бизнес-класса, возведенный по авторскому архитектурному проекту, представили собственникам квартир.

Основатель и генеральный директор ИСГ «Мармакс» Юрий Юров лично поблагодарил клиентов за выбор компании и рассказал об идее проекта и ее реализации.

«Наша миссия — изменить город к лучшему, повысить уровень жизни людей, улучшить городскую среду. Объект „Достояние на Чапаева“ — это новый этап в реализации этой миссии. Среда в целом и архитектура как ее инструмент формируют сознание человека начиная с самого детства, по сути, формируют будущее поколение», — подчеркнул Юрий Юров.

Дом «Достояние на Чапаева» — уникальный по разнообразию опций формат для Рязани. Продуманное инфраструктурное наполнение жилого дома предполагает создание максимального комфорта для жителей.

«В современной жизни мы все сталкиваемся с нехваткой времени. И поэтому экономия вашего времени — одна из основных идей наших проектов. — отметил Юрий Юров, — Например, функция „умный дом“ позволяет сберечь порядка 9 часов в год. Собственный фитнес-клуб экономит 1-3 недели в год в зависимости от количества посещений. Не тратить время на дорогу до офиса, а работать в коворкинге, расположенном в вашем доме, не ходить по магазинам, а спуститься прямо на лифте в супермаркет — это возможность сохранить самый дорогой и невосполнимый ресурс».

В компании отметили, что особое внимание в проекте уделено благоустройству территории. «Достояние на Чапаева» — это первый в Рязани жилой дом с благоустроенным двором, расположенном на стилобате. Ландшафтный дизайн продуман так, чтобы двор стал единой природной экосистемой с газоном, кустарниками и деревьями, в том числе крупномерными. В проекте благоустройства максимально используются натуральные материалы — декинг, щепа, каменная крошка.

«Создание на стилобате внутреннего двора с ландшафтным дизайном — распространенная практика, позволяющая эргономично организовать пространство, — заявил Юрий Юров, — Приватная охраняемая территория, доступная только для жителей и гостей комплекса, способствует дружескому общению и формированию добрососедского коммьюнити».

На презентацию под хештегом «Я СКАЗАЛ ДА #МАРМАКС» собственников пригласили вместе с семьями.

Мероприятие было выдержано в экологичном стиле — с деревянной мебелью и стеклянной посудой. На площадке создали креативную фотозону и пригласили фотографа и видеографа. Для гостей предусмотрели фуршет, развлекательные квесты, выступление кавер-группы, а отдельно для детей — аниматоров, аквагрим и мороженное. Важной частью развлекательной программы стали викторины и розыгрыши призов. Победитель фотоконкурса в Instagram получил фотоаппарат моментальной печати, а победителям викторины на знание своего дома подарили мерч компании — изделия из натуральной кожи.