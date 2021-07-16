В Рязанской области пропала 16-летняя девочка
Приметы: рост 170 см, xудощавое телосложение, голубые глаза, длинные каштановые волосы. Была одета: длинная теплая серая юбка, болотного цвета футболка с синими полосками, белый с красным шарф-палантин, синие кроссовки
В деревне Рябиновка Клепиковского района Рязанской области пропала 16-летняя Ирина Владиславовна Румянцева. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «
15 июля девочка вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 170 см, xудощавое телосложение, голубые глаза, длинные каштановые волосы. Была одета: длинная теплая серая юбка, болотного цвета футболка с синими полосками, белый с красным шарф-палантин, синие кроссовки.
Всех, кому известно о девочке, попросили обращаться по номерам телефона 8 800 700 54 52 или 112.