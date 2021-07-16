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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 17-18 июля
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. В Лесопарке 17 июня состоится фестиваль творчества «Краски», в котором принять участие смогут все желающие, как индивидуально, так и коллективно. Основной площадкой для творческой активности станет Центральный парк культуры и отдыха. 17 июля на сцене Зеленого театра состоится концерт рязанской певицы Юлии Смирновой. Чуть позже, здесь же в Зеленом театре состоится мероприятие «Квартирник в парке». 18 июля в ЦПКиО артисты рязанского театра драмы представят детский спектакль «Дочь пирата». А завершит вечер в парке концерт ансамбля народной песни «Рушники».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».