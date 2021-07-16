В Рязанской области мужчина убил знакомого колуном

В селе Мордово Сараевского района мужчина убил знакомого колуном. Об этом сообщила
14 июля двое мужчин выпивали. Между ними произошел конфликт из-за женщины. Во время конфликта подозреваемый ударил потерпевшего металлической частью колуна в голову. Последний упал на пол и потерял сознание. Подозреваемый бросился к соседям и попросил вызвать скорую. Потерпевший сконался от полученных травм до приезда медиков.
37-летний подозреваемый задержан. Он работал разнорабочим в фирме, ранее был судим за преступления против жизни и здоровья, а также против собственности. Он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается.