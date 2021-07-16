К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Рябовой выпустили почтовый конверт

В почтовое обращение вышел художественный маркированный конверт, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Васильевны Рябовой, которая родилась 14 июля 1921 года в городе Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области.
Издание почтовых карточек и конвертов с изображением исторических мест родного края и знаменитых земляков в Рязанской области стало традицией. Почтовые конверты с изображением Екатерины Рябовой можно приобрести во всех отделениях почтовой связи Рязанской области.
Екатерина Васильевна — советский летчик, участница Великой Отечественной войны, штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза, кандидат физико-математических наук.
К январю 1945 года летчица совершила 816 боевых вылетов на бомбежку живой силы и техники противника. Принимала участие в освобождении Кавказа, Тамани, Белоруссии, Польши.
В феврале 1945 года Екатерине Рябовой присвоили звание Героя Советского Союза. 8 марта 1945 награду девушке вручил командующий 2-м Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский.
Информационная справка
УФПС Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населенные пункты. Включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, в которых работают 3,2 тысячи сотрудников, из которых 1,6 тысячи — почтальоны.