\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 16
28°
Сбт, 17
31°
Вск, 18
30°
ЦБ USD 74.17 -0.05 17/07
ЦБ EUR 87.57 -0.26 17/07
Нал. USD 73.93 / 74.70 16:13
Нал. EUR 87.37 / 87.93 17:06
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 16:52
12 351
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
8 221
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
8 733
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
5 829
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Рябовой выпустили почтовый конверт
Издание почтовых карточек и конвертов с изображением исторических мест родного края и знаменитых земляков в Рязанской области стало традицией. Почтовые конверты с изображением Екатерины Рябовой можно приобрести во всех отделениях почтовой связи Рязанской области.

В почтовое обращение вышел художественный маркированный конверт, посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Екатерины Васильевны Рябовой, которая родилась 14 июля 1921 года в городе Гусь-Железный Касимовского района Рязанской области.

Издание почтовых карточек и конвертов с изображением исторических мест родного края и знаменитых земляков в Рязанской области стало традицией. Почтовые конверты с изображением Екатерины Рябовой можно приобрести во всех отделениях почтовой связи Рязанской области.

Екатерина Васильевна — советский летчик, участница Великой Отечественной войны, штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского полка ночных бомбардировщиков 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза, кандидат физико-математических наук.

К январю 1945 года летчица совершила 816 боевых вылетов на бомбежку живой силы и техники противника. Принимала участие в освобождении Кавказа, Тамани, Белоруссии, Польши.

В феврале 1945 года Екатерине Рябовой присвоили звание Героя Советского Союза. 8 марта 1945 награду девушке вручил командующий 2-м Белорусским фронтом маршал Константин Рокоссовский.

Информационная справка

УФПС Рязанской области оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города и сельские населенные пункты. Включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, в которых работают 3,2 тысячи сотрудников, из которых 1,6 тысячи — почтальоны.