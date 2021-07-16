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Экс-губернатору Кировской области предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий
Никиту Белых подозревают в совершении двух эпизодах преступлений.

Бывшему главе Кировской области Никите Белых предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает сайт федерального следкома.

По версии следствия, в декабре 2011 года обвиняемый, будучи на посту губернатора Кировской области, выделил средства областного бюджета в АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы региона. Фирма израсходовала 448 миллионов рублей на текущие нужды, а приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд, не являлись служебными жилыми помещениями, а также вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды.

Никита Белых активно освещал в СМИ мероприятия по реализации в регионе программы «Служебное жилье», в рамках которой якобы осуществлялись закупка и строительство служебного жилья. Вместе с тем, данная областная программа разработана и утверждена не была.

Помимо этого, в 2015 году обвиняемый обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа АО «К.Р.И.К.» с одной из компаний Кировской области на сумму 320 миллионов рублей. В последующем часть денег перешла на нужды иных юридических лиц, не связанных с деятельностью фирмы. В дальнейшем сумма не была возвращена компании, а, наоборот, с регионального фонда были взысканы 202 миллиона рублей в пользу «К.Р.И.К».

В связи с вышеуказанными преступлениями Никите Белых предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.

Напомним, экс-губернатор Кировской области уже отбывает срок в рязанской колонии. Его задержали при получении взятки в размере 400 тысяч евро в июне 2016 года. Суд назначил Никите Белых восемь лет колонии строгого режима и 48,2 миллиона рублей штрафа. Его этапировали в ИК-5 в селе Клекотки Рязанской области, где он устроился работать в библиотеку. 6 июля 2021 года на него завели новое уголовное дело.