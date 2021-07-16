В ЦПКиО установят экран для показов кино
Работы по установке театра завершаются. Для этого демонтировали лавочки амфитеатра для заезда крана-манипулятора на сцену Зеленого театра.
В Зеленом театре ПКиО установят экран для показов кино. Об этом
Работы по установке театра завершаются. Для этого демонтировали лавочки амфитеатра для заезда крана-манипулятора на сцену Зеленого театра, о чем ранее рязанцы
Раму для экрана уже установили, устанавливаются лавки амфитеатра. В горадминистрации отметили, что на территории Зеленого театра ведется круглосуточное видеонаблюдение.