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Духовник МакSим рассказал о состоянии певицы
Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука посоветовал «усерднее молиться» за певицу.

Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Лука, духовник Марины Абросимовой рассказал, что состояние певицы остается тяжелым. Об этом в понедельник, 16 июля, он рассказал РИА Новости.

«Пока ничего, к сожалению, утешительного и радостного сообщить не получается. Очень тяжелая ситуация по-прежнему, и остается только усерднее молиться, остается надеяться на чудо», — сказал игумен.

Напомним, певица МакSим лежит в больнице более двух недель. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.