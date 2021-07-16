Депутаты обсудили проблемы, возникшие при благоустройстве Верхнего городского парка

Накануне губернатор региона Николай Любимов назвал ряд подобных объектов благоустройства, где есть отставание по срокам, и призвал депутатов усилить контроль.

Депутаты областной и городской дум фракции партии «Единая Россия» вместе с сотрудниками администрации областного центра встретились с представителем подрядчика ООО «Альянс — Строй», который производит работы в Верхнем городском парке. Третий этап благоустройства предполагает замену ограждения, озеленение, реконструкцию тихой зоны отдыха и должен был завершиться к 15 июля. Однако подрядчик просит продлить дату работ до 20 августа.

Накануне губернатор региона Николай Любимов назвал ряд подобных объектов благоустройства, где есть отставание по срокам, и призвал депутатов усилить контроль.

Обсуждая с депутатами вопрос благоустройства Верхнего городского парка, генеральный директор ООО «Альянс — Строй» Артем Гречанюк обозначил ряд причин, из-за которых не успели сдать объект. Среди них -значительное подорожание строительных материалов, погодные условия, задержка изготовления производителем конструкций, необходимых для установки ограждения. В любом случае к подрядчику будут применяться штрафные санкции за срыв сроков, обозначенных в контракте.

Депутаты отметили, что горожан волнует вопрос озеленения парка. Директор подрядной организации ответил, что контрактом предусмотрена высадка деревьев и кустарников, но эти работы будут выполнены позже, в более благоприятное время для приживаемости саженцев. Также депутаты посмотрели секцию ограждения, которое будет установлено по периметру парка. Подводя итоги встречи, заместитель председателя областной думы Александр Шевырев отметил, что есть объективные причины, которые повлияли на график, но это не должно сказываться на качестве работ.

«Я надеюсь, что 20 августа мы уже тут все соберемся, чтобы окончательно принять объект. У нас много объектов по городу и области. Сейчас мы в основном прилагаем усилия там, где есть проблемы со сроками сдачи. Мы стараемся разобраться в ситуации, поддержать добросовестных подрядчиков», — заключил Александр Шевырев.