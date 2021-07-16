Депутат Андрей Глазунов проверил благоустройство ЦПКиО

Благоустройство ЦПКиО проходит по федеральному проекту и включает в себя замену светильников и прокладку кабеля. Генеральный директор компании «Русь-Инжиниринг» Вадим Трайдакало рассказал, что строительно-монтажные работы удалось выполнить в срок — до 15 июля.

В пятницу, 16 июля, депутат рязанской облдумы Андрей Глазунов проверил работы по реконструкции освещения в центральном парке культуры и отдыха в Рязани.

Благоустройство ЦПКиО проходит по федеральному проекту и включает в себя замену светильников и прокладку кабеля.

Генеральный директор компании «Русь-Инжиниринг» Вадим Трайдакало рассказал, что строительно-монтажные работы удалось выполнить в срок — до 15 июля.

«Сделан пробный пуск линий освещения — все хорошо. Остается демонтировать старые опоры, чтобы не повредить асфальт и бордюр. Их всего 190. Варварским способом не стали их выдергивать. Их демонтаж займет определенное время, но в целом парк готов», — отметил он. По проекту в парке установили 290 новых опор трех типов: Т-образные, Г-образные и высокие. Генеральный директор компании «Русь-инжиниринг» отметил, что высокие опоры сделаны из алюминия с особым покрытием. Срок их службы — 25 лет. По его словам, это гарантировано самим производителем. Гендиректор также отметил, что такие опоры зарекомендовали себя высоким уровнем освещенности. Они установлены на центральных аллеях парка. Еще одни опоры Г-образной формы сделаны из стали с полимерным покрытием. Они оснащены внутренней подсветкой в стиле хай-тек.

«Это уникальная опора. С внутренней подсветкой опоры делают только в Рязани», — подчеркнул генеральный директор компании «Русь-инжиниринг». Он добавил, что на месте, где проводилась прокладка кабеля не был предусмотрен посев травы, но подрядчик решил взять на себя это обязательство. Депутат Андрей Глазунов остался доволен проделанной работой. По его словам, освещение в парке — хороший подарок для жителей города. «Самое главное, что уложились в сроки, никаких претензий по качеству нет. Я визуально вижу, что действительно использовались современные материалы, современное световое оборудование, хайтековский дизайн. Хотелось бы еще организовать зону wi-fi, чтобы у отдыхающих в парке был свободный доступ в интернет», — рассказал депутат.