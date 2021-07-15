В Скопинском районе задержали наркодилера с крупной партией героина

41-летний рязанец забирал крупные партии наркотика из Московской области и распространял в Скопинском районе посредством «закладок». Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В Скопинском районе задержали наркодилера с крупной партией героина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 41-летнего рязанца. В его автомобиле Audi A6 были обнаружены более 30 фасовок с героином. Еще один сверток с наркотиком нашли в другом автомобиле мужчины — Volkswagen Sharan.

Полицейские выяснили, что рязанец по указанию кураторов интернет-магазина по продаже наркотиков забирал оптовые партии с героином в Московской области и осуществлял закладки на территории Скопинского района. В ходе поисковых мероприятий оперативники обнаружили в Скопине несколько ранее сделанных закладок.

В общей сложности у мужчины изъяли 87 граммов героина.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.