В Рязанской области за сутки выявили еще 143 новых случая коронавируса

Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки выявили еще 143 новых случая коронавируса. Об этом в четверг, 15 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии всего зафиксировано 33 010 случаев. Выздоровели за сутки — 104 человека, всего — 30 953. Умерли за сутки — 4 человека, всего — 720 человек.

В России за сутки зафиксировали 25 293 новых случая заражения коронавирусом, всего — 5 882 295, выздоровели — 21 493 человека, всего — 5 278 976. Умерли за сутки 791 человек, всего — 146 069.