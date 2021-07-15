В Рязанской области ожидается до +33 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области ожидается до +33 градусов. Прогноз погоды
В пятницу, 16 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, местами гроза и кратковременный дождь.
Ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +15…+20 градусов, днем жара +28…+33 градусов.
В лесах области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее РЗН. инфо опубликовал список рязанских пляжей и мест для купания.