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В Рязанской области ожидается до +33 градусов
Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В Рязанской области ожидается до +33 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В пятницу, 16 июля, на территории Рязанской области ожидается переменная облачность, местами гроза и кратковременный дождь.

Ветер западный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +15…+20 градусов, днем жара +28…+33 градусов.

В лесах области сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее РЗН. инфо опубликовал список рязанских пляжей и мест для купания.