В Рязанской области установили лимит на отстрел косуль и лосей
Больше всего лосей охотникам позволили поймать в Часловском охотничьем хозяйстве — 25. 16 особей — в Рязанском и 15 животных в Ермишинском.
В Рязанской области на год установили лимит на отстрел лосей и косуль. Он начнет действовать с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года. Данное постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
За год охотникам разрешат отстрелить 344 косули, а также 327 лосей. Больше всего лосей охотникам позволили поймать в Часловском охотничьем хозяйстве — 25. 16 особей — в Рязанском и 15 животных в Ермишинском.
В Кораблинском районе охотникам разрешили поймать 42 лося.