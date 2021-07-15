В рязанских водоемах с начала года утонули 15 человек

Основная причина гибели — купание в нетрезвом виде, а также на необорудованных пляжах. В случае гибели детей — недостаточный контроль со стороны родителей

В рязанских водоемах с начала года утонули 15 человек, из них один ребенок, спасти удалось 29 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года утонуло шесть человек. Об этом в четверг, 15 июля, рассказали на пресс-конференции в региональном ГУ МЧС.

Аномальная жара привела к росту гибели людей на воде. Только за прошедшие выходные на водных объектах Рязанской области погибли двое.

«Основной причиной гибели остается купание на необорудованных пляжах, купание в нетрезвом виде. В случае утопления ребенка недостаточный контроль со стороны родителей» — сказал врио начальника регионального МЧС полковник Александр Воробьев.

Временно исполняющий обязанности начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Рязанской области Юрий Мюллер призвал родителей как можно скорее научить детей плавать.

«Безопасность детей на водоемах полностью зависит от родителей. Нельзя оставлять своих детей на воде без присмотра, даже в домашнем бассейне», — подчеркнула детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.

Кроме того, выступающие отметили, что все трагедии произошли в необорудованных для купания местах.

В завершение конференции представители регионального МЧС призвали жителей соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде.