В Рязани вынесли приговор 22-летнему «уклонисту» от армии
Следователям рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, поскольку считает это «пустой тратой времени».
В Рязани вынесли приговор 22-летнему «уклонисту» от армии. Об этом сообщает региональный
Молодой человек окончил колледж и неоднократно игнорировал повестки в военный комиссариат для прохождения призывной компании. Следователям рязанец пояснил, что уклонялся от службы в армии, поскольку считает это «пустой тратой времени».
Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.