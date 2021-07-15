В Рязани полицейские поймали байкера без «прав»
У нарушителя также отсутствовали страховое свидетельство и паспорт транспортного средства.
В центре Рязани полицейские поймали мужчина на мотоцикле без прав на управление транспортным средством. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает региональное управление
Нарушителя заметила патрульно-постовая служба на Первомайском проспекте возле дома 70/1. Сотрудники остановили мужчину на мотоцикле без регистрационного номера. 40-летний рязанец не имел «прав», также у него отсутствовали страховое свидетельство и паспорт транспортного средства.
В отношении байкера составлен административный протокол. Ему грозит штраф.