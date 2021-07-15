В Рязани домашняя собака на улице покусала мужчину

Инцидент произошел на улице Керамзавода. В УМВД по Рязанской области прокомментировали ситуацию.

Во вторник, 13 июля, рязанца на улице покусала собака. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошел на улице Керамзавода. По предварительной информации, мужчина вышел на прогулку со своей собакой и на нее напала другая. Рязанец попытался разнять животных и получил травмы.

В ведомстве рассказали, что к ним поступило обращение по поводу случившегося. Личность хозяина агрессивной собаки, что нанесла травмы рязанцу установлена. Проводится проверка.