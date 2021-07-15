В России стартовал прием заявлений на выплату на детей-школьников

Заявления принимают до конца июля. Обращение рассмотрят в течение пяти рябочих дней.

В четверг, 15 июля, начался прием заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет. Их можно подать на портале госуслуг или через Пенсионный фонд.

Заявления принимают до конца июля. Обращение рассмотрят в течение пяти рябочих дней.

Ранее в Минтруде сообщили, что выплату к 1 сентября на детей от 6 до 18 лет можно будет получить только безналичным способом.

Старт платежей наметили на 16 августа. Выплаты можно будет получить до конца октября.