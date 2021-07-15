В парке Советско-польского братства по оружию установят видеонаблюдение. Об этом
В среду, 14 июля, представители рязанской администрации и регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили ход благоустройства парка в Приокском.
В рамках контракта подрядчик ООО «Промо» установил 150 столбов паркового освещения, также планируется подключить 11 линий. На площадке будущего парка военной техники укреплено песчаное основание, уложены борта, идет подготовка к укладке плитки.
Подрядчик сообщил, что в парке установят видеонаблюдение.
В первоначальные сроки выполнения работ — до 15 июля — подрядчик не уложился. К нему применят финансовые санкции в рамках законодательства. Для выполнения работ установили новый срок — 20 августа.