ВОЗ сообщила, что началась третья волна пандемии коронавируса

Одной из причин роста показателей является штамм «дельта», известный как индийский. По словам главы ВОЗ, дельта-вариант присутствует более чем в 111 странах.

Мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, говорится на сайте организации.

По его словам, после прошлого всплеска заболеваемости коронавирусом случаи заболевания и смертность стали снижаться из-за усилий по вакцинации граждан в странах Европы и Северной Америки.

«К сожалению, сейчас эти тенденции изменились и мы находимся на ранней стадии третьей волны», — констатировал Гебрейесус.

Он отметил, что одной из причин роста показателей является штамм «дельта», известный как индийский. По словам главы ВОЗ, дельта-вариант присутствует более чем в 111 странах. Ожидается, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19. Он призвал вакцнирироваться как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу года и как минимум 70% — к середине следующего года"