\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
29°
Птн, 16
27°
Сбт, 17
31°
ЦБ USD 74.22 0.1 16/07
ЦБ EUR 87.83 0.44 16/07
Нал. USD 73.86 / 74.50 09:05
Нал. EUR 87.46 / 88.10 09:05
Новости
Публикации
В Мещере под Рязанью ловят диверсанта, который двадцать шесть раз подж...
На данный момент считается, что двадцать шесть попыток...
13 июля 2021 16:52
10 708
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
7 506
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
8 086
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
5 206
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Песочне сбили велосипедиста
ДТП произошло в 7:30 у дома №12 по улице Тимуровцев. 44-летний житель Липецкой области на Fiat Ducato сбил 29-летнего рязанца на велосипеде, который пересекал проезжую часть не по «зебре».

В среду, 14 июля, на улице Тимуровцев сбили велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в 7:30 у дома №12 по улице Тимуровцев. 44-летний житель Липецкой области на Fiat Ducato сбил 29-летнего рязанца на велосипеде, который пересекал проезжую часть не по «зебре».

Велосипедист получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка.