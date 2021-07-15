В Песочне сбили велосипедиста
ДТП произошло в 7:30 у дома №12 по улице Тимуровцев. 44-летний житель Липецкой области на Fiat Ducato сбил 29-летнего рязанца на велосипеде, который пересекал проезжую часть не по «зебре».
В среду, 14 июля, на улице Тимуровцев сбили велосипедиста. Об этом сообщила
ДТП произошло в 7:30 у дома №12 по улице Тимуровцев. 44-летний житель Липецкой области на Fiat Ducato сбил 29-летнего рязанца на велосипеде, который пересекал проезжую часть не по «зебре».
Велосипедист получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка.