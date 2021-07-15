Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение в связи с жаркой погодой
Высокие температуры продлятся до начала следующей недели.
В регионе в ближайшие четыре дня сохранится жаркая погода. Соответствующее метеопредупреждение в четверг, 15 июля, выпустило региональное управление
По данным ведомства, жара 30-34 градуса ожидается в период с 16 по 19 июля.
Рязанцев предупреждают о пожароопасной ситуации в регионе и напоминают, что не стоит разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, а также не позволять детям играть с огнем.