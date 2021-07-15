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Рязанские сторонники партии «Новые Люди» помогли благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области партия «Новые люди» помогает реализовывать три проекта, победивших в конкурсе «Марафон идей». Кроме благоустройства набережной в Касимове, это создание спортивного клуба в поселке Листвянка Рязанского района и обустройство дворовой территории.

В Касимове благоустроили набережную Оки. Об этом сообщила пресс-служба партии «Новые люди». К работам присоединились депутат Рязанской областной думы Вадим Польевтов от партии «Новые люди» и его соратник по партии касимовец Дмитрий Детинов.

Дмитрий разработал концепцию благоустройства, нашел время и средства на ее реализацию в рамках партийного конкурса «Марафон идей». Местные жители и активисты убрали мусор, спилили сухой кустарник, скосили траву. Теперь, уверены в пресс-службе партии, с набережной открывается прекрасный вид на реку.

«Проект разрабатывался для жителей моего родного города, — поделился Дмитрий Детинов. — Уверен, что вместе мы сделаем еще много хорошего, полезного для людей. А Касимов со временем станет еще краше.— Всегда поддерживаю физическую работу на свежем воздухе, поэтому в Касимов приезжаю не в первый раз, — рассказал Вадим Польевтов. — Уверен, что подобные инициативы местных жителей необходимо поддерживать, оказывать необходимую помощь. Это сближает людей, сплачивает их, учит объединяться для решения задач».

Напомним, в Рязанской области партия «Новые люди» помогает реализовывать три проекта, победивших в конкурсе «Марафон идей». Кроме благоустройства набережной в Касимове, это создание спортивного клуба в поселке Листвянка Рязанского района и обустройство дворовой территории.