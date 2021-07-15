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Рязанская акушерка ответит в суде за поддельную справку о беременности
В январе 2021 года в одной из поликлиник Спасского района акушерка исполняла обязанности врача-гинеколога. По просьбе своей знакомой она внесла в медицинскую карту одной из пациенток заведомо ложные сведения о беременности и выдала справку.

Рязанская акушерка ответит в суде за поддельную справку о беременности. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В январе 2021 года в одной из поликлиник Спасского района акушерка исполняла обязанности врача-гинеколога. По просьбе своей знакомой она внесла в медицинскую карту одной из пациенток заведомо ложные сведения о беременности и выдала справку.

Против медработника возбудили уголовное дело о служебном подлоге по части 1 статьи 292 УК РФ.

Расследование уголовного дела завершено, по нему собрана достаточная доказательная база. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.