Рязанка пожаловалась на крыс «размером с кошку» в Горроще
Грызуны терроризируют жителей дома №9 по улице 2-я Линия.
Рязанка пожаловалась на крыс «размером с кошку» в Горроще. Соответствующие кадры в четверг, 15 июля, РЗН. инфо прислали читатели.
На видео грызуны спокойно бегают по небольшой свалке. Жалобы на крыс поступают от жителей дома №9 улицы 2-я Линия.
По словам рязанки, «крысиное царство» появилось еще полтора-два года назад.
«Все начиналось со своры собак, закончилось невероятным количеством крыс от небольших до размеров с кошки!», — поделилась девушка.
Рязанка просит администрацию обратить внимание на этот инцидент.
Напомним, ранее жители улицы 2-я Линия жаловались на стаю агрессивных собак. Рязанцы просили активизироваться городские службы.