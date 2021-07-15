Рязанка ответит в суде за нападение на бывшего мужа
Против женщины, не имеющей постоянного источника дохода, возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Рязанка ответит в суде за нападение на бывшего мужа. Об этом
25 марта 2021 года в селе Ижевском Спасского района бывшие супруги распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, в ходе которого 56-летняя женщина ударила бывшего мужа ножом в живот.
Против женщины, не имеющей постоянного источника дохода, возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 11 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину.
Уголовное дело утвержденным обвинительным заключением направили в суд.