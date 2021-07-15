Рязанцы могут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга с помощью «Почты России»

Совместный проект Национального РДКМ, «Почты России» и Русфонда откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте заказным письмом.

Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ), «Почта России» и Русфонд подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны запускают проект, благодаря которому каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет сможет стать потенциальным донором костного мозга, отправив по почте заказным письмом образец своего буккального эпителия (мазка с внутренней стороны щеки). Пересылка образца будет бесплатна для добровольца — ее оплатит «Почта России». А типирование и включение данных потенциального донора в регистр профинансирует Русфонд.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru . После этого доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по взятию биоматериала, соглашением о вступлении в регистр, анкетой о состоянии здоровья, а также согласиями на обработку и передачу персональных данных. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории Казанского (Приволжского) федерального университета проведут типирование и определят генотип добровольца, данные будут включены в информационную систему национального РДКМ.

В ходе тестирования проекта 107 добровольцев из разных регионов — от Карелии до Чукотки — уже получили наборы с палочками для взятия биоматериала. А с 14 июля вступить в регистр доноров костного мозга, направив по почте образец своего буккального эпителия, сможет любой желающий.

Сейчас в Национальном РДКМ 49 243 потенциальных донора, во всех российских донорских базах — около 160 000, а необходимый минимум для нашей страны определен правительством в 500 000 доноров. Пандемия коронавируса еще больше обострила нехватку добровольцев и усложнила их рекрутинг: донорские акции были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.